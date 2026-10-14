El SUTEF se suma a la jornada de protesta nacional y desobliga este jueves en toda Tierra del Fuego

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El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció su adhesión a la jornada de movilización nacional convocada para este jueves 15 de octubre, sumando el reclamo de la docencia provincial a las protestas que se replicarán en todo el país.

Desde la conducción sindical informaron que la medida incluye una desobligación de tareas en el turno tarde a partir de las 15:35 para posibilitar la asistencia de los trabajadores a las concentraciones. En el caso del nivel primario con esquema de hora extendida, el horario de salida y convocatoria fue fijado a las 15:55.

Entre las consignas centrales fijadas por el gremio docente figuran la exigencia de derogación total del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el rechazo a la extranjerización de tierras y la defensa de los recursos soberanos. Asimismo, reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y medidas contra el endeudamiento de las familias trabajadoras.