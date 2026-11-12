El rompehielos ARA "Almirante Irízar" culminó sus pruebas y se alista para la Campaña Antártica 2026-27

Fotos: Armada Argentina

El rompehielos ARA "Almirante Irízar" arribó al Apostadero Naval Buenos Aires tras finalizar con éxito su navegación de prueba de máquinas y sistemas. Esta etapa constituye el paso previo fundamental para el inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2026-27.

La unidad, al mando del capitán de navío Héctor Gustavo Vera, zarpó desde Dársena Norte para desarrollar una serie de actividades destinadas a verificar el funcionamiento de sus equipos y poner a prueba las capacidades operativas de la tripulación.

Uno de los momentos más exigentes de la navegación fue la maniobra conocida como crash stop. Para ejecutarla, el buque navegó a máxima potencia y luego invirtió la marcha, pasando de avance a retroceso en el menor tiempo posible. Esta prueba permite evaluar la capacidad de reacción de los motores ante distintas situaciones en aguas antárticas y su potencial para quebrar el hielo cuando el avance convencional no es suficiente. También se verificó el funcionamiento del sistema de burbujeo, un recurso que mejora la maniobrabilidad del rompehielos en espacios reducidos.

Durante la travesía, la totalidad del personal embarcado participó de distintas instancias de entrenamiento. La tripulación recibió instrucción sobre supervivencia en el mar, procedimientos de abandono de la unidad, lucha contra incendios y maniobras de hombre al agua. En la cubierta de vuelo se realizaron prácticas de coordinación con helicópteros Sea King, mientras que se efectuaron verificaciones de las balsas salvavidas arriadas al nivel del mar.

Las pruebas contaron con la supervisión del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, quien arribó a la Base Aeronaval Comandante Espora y se trasladó al buque en un helicóptero Sea King, acompañado por el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Fernando Daniel Terribile.

Una vez concluidas las pruebas, el "Irízar" emprendió el regreso a Buenos Aires, donde continuará con las tareas de alistamiento. Durante la CAV 2026-27, la Armada pondrá a disposición del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) sus unidades y medios aeronavales para las actividades logísticas y científicas. El rompehielos cumplirá un rol central en el transporte de personal, víveres, combustible y equipamiento para las bases, además del retiro de residuos en cumplimiento de los compromisos ambientales.