El rompehielos ARA "Almirante Irízar" culminó sus pruebas y se alista para la Campaña Antártica 2026-27
La unidad regresó a Buenos Aires tras poner a prueba sus motores con la maniobra de "crash stop" y verificar el sistema de burbujeo. El buque transportará personal, víveres y materiales a las bases argentinas en el continente blanco.
El rompehielos ARA "Almirante Irízar" arribó al Apostadero Naval Buenos Aires tras finalizar con éxito su navegación de prueba de máquinas y sistemas. Esta etapa constituye el paso previo fundamental para el inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2026-27.
La unidad, al mando del capitán de navío Héctor Gustavo Vera, zarpó desde Dársena Norte para desarrollar una serie de actividades destinadas a verificar el funcionamiento de sus equipos y poner a prueba las capacidades operativas de la tripulación.
Uno de los momentos más exigentes de la navegación fue la maniobra conocida como crash stop. Para ejecutarla, el buque navegó a máxima potencia y luego invirtió la marcha, pasando de avance a retroceso en el menor tiempo posible. Esta prueba permite evaluar la capacidad de reacción de los motores ante distintas situaciones en aguas antárticas y su potencial para quebrar el hielo cuando el avance convencional no es suficiente. También se verificó el funcionamiento del sistema de burbujeo, un recurso que mejora la maniobrabilidad del rompehielos en espacios reducidos.
Durante la travesía, la totalidad del personal embarcado participó de distintas instancias de entrenamiento. La tripulación recibió instrucción sobre supervivencia en el mar, procedimientos de abandono de la unidad, lucha contra incendios y maniobras de hombre al agua. En la cubierta de vuelo se realizaron prácticas de coordinación con helicópteros Sea King, mientras que se efectuaron verificaciones de las balsas salvavidas arriadas al nivel del mar.
Las pruebas contaron con la supervisión del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, quien arribó a la Base Aeronaval Comandante Espora y se trasladó al buque en un helicóptero Sea King, acompañado por el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Fernando Daniel Terribile.
Una vez concluidas las pruebas, el "Irízar" emprendió el regreso a Buenos Aires, donde continuará con las tareas de alistamiento. Durante la CAV 2026-27, la Armada pondrá a disposición del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) sus unidades y medios aeronavales para las actividades logísticas y científicas. El rompehielos cumplirá un rol central en el transporte de personal, víveres, combustible y equipamiento para las bases, además del retiro de residuos en cumplimiento de los compromisos ambientales.
El gobernador de Tierra del Fuego participará de la recepción institucional que se realizará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Calificó la visita como un hecho histórico y sostuvo que el mensaje del Pontífice debe superar las cuestiones ideológicas y sectoriales.
Los pasajeros, de nacionalidad francesa, alemana, australiana y noruega, venían de un crucero y recibieron asistencia sanitaria durante la madrugada. Ocho necesitaron medicación, pero ninguno fue hospitalizado. Investigan si las viandas con atún y pollo entregadas durante la travesía provocaron los cuadros.
Acompañado de Máximo Kirchner, el intendente de Ushuaia encabezó un encuentro con legisladores en Buenos Aires para presentar un informe sobre la situación de la infraestructura, los recursos naturales del Atlántico Sur y la Base Naval Integrada.
El Gobernador fue recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, donde hablaron sobre la situación de la industria fueguina, la ampliación de la matriz productiva, el RIGI y proyectos impulsados por el Gobierno nacional.
El diputado fueguino cargó contra La Libertad Avanza durante el debate por Zona Fría y aseguró que “están destruyendo a las familias de Tierra del Fuego” y de las provincias que se verán perjudicadas por el proyecto del Gobierno nacional.