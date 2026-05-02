Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico Sur

Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
 
 
 
Nacionales02/05/2026
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Fotos: Armada Argentina

El ejercicio naval conjunto entre la Armada Argentina y la Marina de los Estados Unidos concluyó en el Atlántico Sur tras tres jornadas de operaciones intensivas en el marco del Passex 2026.

Las actividades se desarrollaron alrededor del portaaviones USS Nimitz, acompañado por el destructor USS Gridley y el buque logístico USS Patuxent, como parte del despliegue internacional Southern Seas 2026.

Durante el ejercicio, las unidades realizaron maniobras de navegación táctica, comunicaciones, operaciones aéreas combinadas y prácticas de interoperabilidad. Entre las actividades destacadas se incluyeron despegues y aterrizajes de aviones F-18, simulaciones de ataque, reabastecimiento en vuelo y ejercicios coordinados con helicópteros de la Aviación Naval argentina.

El comandante del grupo de portaaviones, Cassidy Norman, destacó el desarrollo de las maniobras y el trabajo conjunto entre ambas fuerzas, subrayando el valor de este tipo de ejercicios para fortalecer la coordinación operativa.

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Asimismo, desde la Armada se resaltó la participación de helicópteros Sea King argentinos, que operaron desde la cubierta del portaaviones antes de regresar a su base en el continente.

El cierre del ejercicio incluyó instancias de intercambio entre autoridades navales y una evaluación general de las operaciones, en la que se destacó la importancia de estas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta conjunta y consolidar la cooperación bilateral en materia de defensa.

El Passex es una ejercitación de oportunidad que se realiza cuando unidades de distintas naciones coinciden en una misma área de operaciones, y tiene como objetivo principal incrementar la interoperabilidad y la confianza entre las fuerzas participantes.

portaviones passex
protaviones estados unidosLa Armada Argentina opera junto a buques de Estados Unidos en el Mar Argentino
Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en ejercicios militares con EE.UU.Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados Unidos

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