Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico Sur
Nacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
+Noticias
El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
"¿Va a terminar como Espert?: Martínez va por la cabeza de Adorni y pone en marcha la moción de censuraNacionales29/04/2026
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados endureció sus críticas contra el Jefe de Gabinete y advirtió sobre una avanzada parlamentaria opositora y hasta de algunos oficialistas para removerlo del cargo.
Helicópteros argentinos ya operan en el portaaviones USS Nimitz en el Mar ArgentinoNacionales28/04/2026
Helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina comenzaron a operar a bordo del portaaviones USS Nimitz, a los que se suman el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026.
Villarruel a los kelpers: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país"Nacionales25/04/2026
La Vicepresidenta afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas debe resolverse entre Argentina y el Reino Unido, y sostuvo que los isleños “son ingleses que viven en territorio argentino”.
La Justicia archivó la causa contra Adorni por el uso del avión oficial junto a su esposaNacionales24/04/2026
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por el viaje de la esposa del funcionario a Estados Unidos al considerar que no hubo gasto extra ni irregularidades.
Milei afirmó que hace “todo lo humanamente posible” para recuperar Malvinas tras la filtración del PentágonoNacionales24/04/2026
El Presidente se pronunció luego de que trascendiera un supuesto cambio de postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y aseguró que la soberanía argentina “no se negocia”.
Chubut | Comenzó la elaboración de una hoja de ruta sobre el Parque Nacional tras el incendio forestalNacionales24/04/2026
Parques Nacionales avanza con un plan integral para reorganizar la gestión y recuperar las áreas afectadas por el fuego que arrasó más de 16.000 hectáreas.
ATE levantó parcialmente el paro en el Servicio Meteorológico Nacional tras la declaración de ilegalidadNacionales24/04/2026
El gremio suspendió la huelga prevista para este viernes y convocó a una asamblea general en la sede central del organismo para definir nuevas medidas.
SENASA actualizó el etiquetado de productos fitosanitarios e incorporó normas internacionales de seguridadNacionales24/04/2026
Según el organismo, la medida busca mejorar la identificación de riesgos, brindar información más clara a productores y aplicadores, y reforzar el uso responsable de agroquímicos en Argentina.
Lo + visto en U24
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
La Legislatura aprobó el goteo diario a municipios en medio de un debate con fuertes crucesTierra del Fuego01/05/2026
Con el rechazo de los libertarios y el voto en contra de Dos Santos, la oposición logró aprobar la ley que obliga a transferir fondos automáticamente y pone presión sobre el Gobierno por los millonarios atrasos en la coparticipación.
Vuoto celebró la aprobación de la Ley de Goteo y la calificó como “un día histórico”Tierra del Fuego01/05/2026
El intendente de Ushuaia destacó la norma que establece la transferencia automática de fondos a los municipios y cuestionó el manejo previo de los recursos.
Con 11 votos a favor, la Legislatura dejó sin efecto la reforma constitucional impulsada por el oficialismo: solo los bloques de FORJA y Sumemos Tolhuin —con el acompañamiento de la legisladora Dos Santos— defendieron la continuidad del proceso, cuestionado por su alto costo y el rechazo social.
Entró en vigencia provisoria el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
ANSAMundo01/05/2026
El pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, reduce aranceles sobre más del 90% del intercambio y avanza pese a objeciones judiciales y la resistencia de Francia.