España se prepara para recibir al crucero con hantavirus: más de 140 personas siguen aisladas a bordo

Las autoridades sanitarias de España se preparaban este viernes para recibir al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos y varios contagios confirmados durante una travesía iniciada en Ushuaia.

El buque, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, navega rumbo a las Islas Canarias y se espera que llegue durante la madrugada del domingo al puerto de Tenerife, según confirmaron este viernes fuentes periodísticas españolas a Ushuaia 24.

A bordo permanecen más de 140 pasajeros y tripulantes, quienes continúan aislados bajo estrictos protocolos sanitarios. Según informó la compañía el jueves, ninguno de los ocupantes restantes presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que el riesgo para la población general continúa siendo “bajo”, aunque el operativo internacional de seguimiento y control sigue activo en distintos países.