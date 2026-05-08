España se prepara para recibir al crucero con hantavirus: más de 140 personas siguen aisladas a bordo
Mundo08/05/2026
El MV Hondius arribaría durante la madrugada del domingo a las Islas Canarias, según confirmaron fuentes periodísticas españolas a Ushuaia 24.
+Noticias
APMundo10/05/2026
El operativo se realiza en Tenerife bajo un estricto protocolo sanitario tras el brote de hantavirus detectado en el crucero “MV Hondius”, que zarpó desde Ushuaia y donde ya se registraron tres fallecidos y varios casos positivos.
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El operativo fue ejecutado por el Comando Sur de EE.UU. en el marco de la operación “Southern Spear”; dos presuntos narco-terroristas murieron y un sobreviviente fue rescatado
El brote, detectado en una embarcación que unió Ushuaia con Cabo Verde, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, mientras los pasajeros viven en angustia.
El buque MV Hondius, con fallecidos y casos confirmados, llegaría a Tenerife en los próximos días en medio de tensiones políticas y sanitarias.
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ANSAMundo01/05/2026
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