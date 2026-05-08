España se prepara para recibir al crucero con hantavirus: más de 140 personas siguen aisladas a bordo

El MV Hondius arribaría durante la madrugada del domingo a las Islas Canarias, según confirmaron fuentes periodísticas españolas a Ushuaia 24.
Mundo08/05/2026

MV Hondius

Las autoridades sanitarias de España se preparaban este viernes para recibir al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos y varios contagios confirmados durante una travesía iniciada en Ushuaia.

El buque, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, navega rumbo a las Islas Canarias y se espera que llegue durante la madrugada del domingo al puerto de Tenerife, según confirmaron este viernes fuentes periodísticas españolas a Ushuaia 24.

A bordo permanecen más de 140 pasajeros y tripulantes, quienes continúan aislados bajo estrictos protocolos sanitarios. Según informó la compañía el jueves, ninguno de los ocupantes restantes presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que el riesgo para la población general continúa siendo “bajo”, aunque el operativo internacional de seguimiento y control sigue activo en distintos países.

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Brote de Hantavirus

Cronología del MV Hondius desde Ushuaia

1
1 de Abril

El MV Hondius zarpa desde el Puerto de Ushuaia, Argentina.

2
6 de Abril

Primer pasajero (70 años) presenta síntomas de enfermedad.

3
11 de Abril

Fallece el primer pasajero a bordo de la embarcación.

4
24 de Abril

Se retira el cuerpo en Santa Elena. La esposa (69) vuela a Sudáfrica donde muere el 26/04. Positivo confirmado el 04/05.

5
27 de Abril

Segundo pasajero evacuado a Sudáfrica. Los test del 02/05 confirman Hantavirus.

6
2 de Mayo

Muere a bordo una ciudadana alemana que mostraba síntomas desde el 28 de abril.

7
3 de Mayo

Llegada a Cabo Verde. La OMS reporta brote sospechoso con tres casos activos más.

Associated Press +24

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