VIDEO | Ataque ruso sobre Kiev dejó al menos 16 muertos, entre ellos dos niños
Mundo14/05/2026
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en el distrito de Darnytsia mientras continúan buscando sobrevivientes tras el bombardeo ocurrido durante la noche.
La publicación fue difundida mientras viajaba hacia China y generó una rápida respuesta del gobierno venezolano, que rechazó de plano cualquier posibilidad de anexión.
Europa mantiene el alerta por el brote de hantavirus del crucero que partió de UshuaiaMundo13/05/2026
España, Francia y Países Bajos activaron protocolos sanitarios tras detectar nuevos casos vinculados al MV Hondius. La OMS advirtió que podrían aparecer más contagios, aunque descartó por ahora un brote masivo.
Confirman un nuevo caso de hantavirus entre los evacuados del crucero MV Hondius y ya son 11 los contagios
APMundo12/05/2026
Las autoridades sanitarias de España confirmaron este martes un nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius. El barco, que había partido desde Ushuaia, ya navega rumbo a Países Bajos para ser desinfectado.
El presidente de Estados Unidos afirmó que el alto el fuego con Irán atraviesa un momento “crítico” luego de rechazar la más reciente propuesta enviada por Teherán.
VIDEO | Comenzó la evacuación del crucero afectado por hantavirus y los pasajeros son trasladados bajo estrictas medidas sanitarias en España
APMundo10/05/2026
El operativo se realiza en Tenerife bajo un estricto protocolo sanitario tras el brote de hantavirus detectado en el crucero “MV Hondius”, que zarpó desde Ushuaia y donde ya se registraron tres fallecidos y varios casos positivos.
VIDEO | Putin reivindicó el rol de Rusia en la derrota del nazismo y respaldó la ofensiva militar en UcraniaMundo09/05/2026
Durante el tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja, el presidente ruso aseguró que Moscú enfrenta una “fuerza agresiva apoyada por la OTAN” y afirmó que “la victoria siempre será nuestra”.
Pasajeros argentinos del crucero con hantavirus harán cuarentena obligatoria en Países BajosMundo09/05/2026
El MV Hondius arribará este domingo a Tenerife, Espala, tras el brote que dejó tres fallecidos; España activó un amplio operativo sanitario para evacuar a pasajeros y tripulación
VIDEO | Estados Unidos confirmó un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico OrientalMundo09/05/2026
El operativo fue ejecutado por el Comando Sur de EE.UU. en el marco de la operación “Southern Spear”; dos presuntos narco-terroristas murieron y un sobreviviente fue rescatado
España se prepara para recibir al crucero con hantavirus: más de 140 personas siguen aisladas a bordoMundo08/05/2026
El MV Hondius arribaría durante la madrugada del domingo a las Islas Canarias, según confirmaron fuentes periodísticas españolas a Ushuaia 24.
El brote, detectado en una embarcación que unió Ushuaia con Cabo Verde, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, mientras los pasajeros viven en angustia.
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Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en UshuaiaTierra del Fuego13/05/2026
Desde el 15 de mayo, los vehículos deberán circular con neumáticos homologados para nieve o hielo en cumplimiento de una ordenanza.
El Municipio negó vínculos entre el relleno sanitario y el brote mortal de hantavirus en el MV Hondius13/05/2026
David Ferreyra aseguró que el predio “cumple con toda la normativa ambiental” y negó que exista circulación autóctona de hantavirus en Tierra del Fuego. El funcionario habló luego de días de silencio oficial mientras medios internacionales apuntaban contra Ushuaia.
Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólaresNacionales13/05/2026
Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares.
“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.