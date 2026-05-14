VIDEO | Ataque ruso sobre Kiev dejó al menos 16 muertos, entre ellos dos niños

Un nuevo ataque ruso contra la capital de Ucrania dejó al menos 16 personas muertas y 47 heridas durante la noche del 14 de mayo, según informaron autoridades locales de Kiev.

El bombardeo impactó principalmente en el distrito de Darnytsia, donde equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos niños, mientras que entre los heridos también fueron reportados menores de edad.

Las imágenes difundidas tras el ataque muestran escenas dramáticas en edificios destruidos y tareas de rescate en viviendas colapsadas. En una de ellas puede verse el momento en que rescatistas recuperan el cuerpo de un niño atrapado entre los restos de una casa en el distrito de Darnytskyi.

Las autoridades señalaron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a que continúan las tareas de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas.

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada de bombardeos rusos sobre distintas ciudades ucranianas, mientras continúan los enfrentamientos en el conflicto iniciado en 2022.