Israel anunció un ataque contra Izz al-Din Haddad, líder militar de Hamás

Izz al-Din Haddad | Foto: WEB

El gobierno de Israel anunció este viernes que llevó adelante un ataque aéreo en la Franja de Gaza contra Izz al-Din Haddad, señalado como uno de los máximos líderes militares del movimiento palestino Hamás.

La información fue confirmada por el Ministerio de Defensa israelí, que indicó que la operación fue realizada bajo instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.

Según el comunicado oficial, Haddad era considerado “uno de los principales artífices de la masacre del 7 de octubre de 2023”, en referencia al ataque de Hamás contra territorio israelí que dejó más de mil muertos y desencadenó la actual guerra en Gaza.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque aéreo en Gaza contra el peligroso terrorista Izz al-Din Haddad”, expresó la cartera de Defensa israelí.

Por su parte, el ministro Israel Katz sostuvo en su cuenta oficial de X que las fuerzas israelíes están atacando “al principal asesino” y al “líder del ala militar de la organización terrorista Hamás”.

Hasta el momento, Hamás no confirmó oficialmente la muerte de Haddad ni se difundieron detalles sobre el lugar exacto del ataque o el resultado de la operación militar.

El conflicto entre Israel y Hamás se mantiene desde octubre de 2023 y continúa generando fuertes enfrentamientos, ataques aéreos y una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.