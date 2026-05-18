Iriarte volvió a reclamar por la Ley de Goteo tras el veto de Melella

Secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte | Foto: Archivo

La Municipalidad de Ushuaia volvió a reclamar por la implementación de una Ley de Goteo automático de coparticipación, luego de que el Gobierno provincial vetara la norma aprobada por la Legislatura fueguina. Desde el Ejecutivo capitalino sostienen que el mecanismo permitiría garantizar el envío “en tiempo y forma” de los recursos que corresponden a los municipios y evitaría demoras o discrecionalidades en las transferencias.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, afirmó que “lo que estamos discutiendo es que se transfieran los recursos que le corresponden a cada una de las vecinas y vecinos de la ciudad”.

Según explicó el funcionario, la ley aprobada por mayoría legislativa buscaba otorgar “previsibilidad financiera” a los municipios fueguinos para sostener servicios esenciales y afrontar compromisos diarios vinculados al funcionamiento de las ciudades.

“Cuando los fondos llegan en tiempo y forma se transforman en recolección de residuos, transporte público, Operativo Invierno, centros de salud, mantenimiento urbano y salarios municipales”, expresó.

Desde el Municipio remarcaron además que vienen advirtiendo sobre el crecimiento de la deuda provincial vinculada a la coparticipación y señalaron que la situación genera preocupación respecto al sostenimiento de servicios y contratos fundamentales para la ciudad.

Iriarte sostuvo que el debate no debería centrarse en disputas políticas sino en garantizar respuestas concretas a los vecinos. “La prioridad debe estar puesta en las necesidades de la gente”, señaló.

En ese contexto, el funcionario municipal destacó que el proyecto contó con un amplio respaldo dentro de la Legislatura provincial y aseguró que el Ejecutivo capitalino continuará impulsando consensos para insistir con la iniciativa. “Siempre vamos a estar abiertos al diálogo institucional, pero también vamos a seguir defendiendo herramientas que garanticen previsibilidad y autonomía para los municipios”, concluyó.

El reclamo de Ushuaia se suma al fuerte posicionamiento expresado en las últimas horas por el intendente Walter Vuoto, quien cuestionó el veto provincial y vinculó el debate sobre la Ley de Goteo con la discusión por la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo fueguino.