Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la Provincia
Tierra del Fuego19/05/2026
La secretaria de Hábitat municipal, Lorena Henriques Sanches, calificó la medida como “inhumana” y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y ambientales en los barrios altos
La ministra de Energía sostuvo que la Provincia no tiene margen para fijar unilateralmente los costos de electricidad y gas y advirtió que la medida habría generado deudas y riesgo para los servicios
El Gobierno fueguino acordó un aumento salarial para la Policía y el Servicio PenitenciarioTierra del Fuego19/05/2026
La actualización contempla una suba del 3,5% sobre el salario básico correspondiente al mes de mayo y un incremento adicional del 4% sobre los haberes de julio.
Melella sobre la quita de subsidios al gas: "No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados"Tierra del Fuego19/05/2026
El Gobernador aseguró que el nuevo esquema de quita de subsidios apunta a garantizar el beneficio “a quienes realmente lo necesitan” y cuestionó a urbanizadores que no realizaron obras de gas.
A casi un mes del brote en el MV Hondius, científicos del Malbrán realizan operativos en Ushuaia para descartar circulación local de hantavirusTierra del Fuego19/05/2026
Tras semanas de acusaciones y versiones que apuntaron a la capital fueguina, científicos nacionales iniciaron operativos para intentar confirmar o descartar la existencia de circulación local del virus. Durante el operativo, colocan trampas para la captura de roedores silvestres.
Jorge Lechman cruzó a Canals y cargó contra el Gobierno provincial: “Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente”Tierra del Fuego18/05/2026
El legislador respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete en medio de la polémica por la reforma constitucional y la Ley de Goteo.
Ushuaia | Comenzó el juicio contra dirigentes de ATE acusados de estafas con viviendasTierra del Fuego18/05/2026
La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación irregular de casas del IPV en el sector Barrancas del Río Pipo. Carlos Córdoba se negó a declarar mientras que Arana lo acusó de ser el recaudador.
Ushuaia advirtió que podría judicializar el conflicto por la coparticipación tras el veto a la Ley de GoteoTierra del Fuego18/05/2026
La jefa de Gabinete municipal aseguró que la deuda provincial y la demora en las transferencias afectan servicios, salarios y la planificación financiera del Municipio. Además, reveló que hay "mucha preocupación" en la Municipalidad de Ushuaia.
El Secretario de gobierno municipal insistió en que la coparticipación automática garantizaría “previsibilidad financiera” y permitiría sostener servicios esenciales en la ciudad.
Operativo Invierno 2026 | Seguridad Vial destacó la respuesta de los conductores y reforzó recomendaciones para circular en rutas fueguinasTierra del Fuego18/05/2026
Aseguran que hubo una importante adhesión al uso de neumáticos adecuados y remarcaron la necesidad de respetar las alertas meteorológicas y conducir con precaución. Además, brindaron consejos sobre los neumáticos adecuados para la época invernal.
Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
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La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación irregular de casas del IPV en el sector Barrancas del Río Pipo. Carlos Córdoba se negó a declarar mientras que Arana lo acusó de ser el recaudador.
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El legislador respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete en medio de la polémica por la reforma constitucional y la Ley de Goteo.
ANMAT prohibió filtros y dispositivos para agua de varias marcas por falta de registro sanitarioSalud19/05/2026
La medida alcanza a productos comercializados en plataformas digitales tales como Vyse, Pideweb y Watercom, que no cuentan con habilitación oficial.
Melella sobre la quita de subsidios al gas: "No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados"Tierra del Fuego19/05/2026
El Gobernador aseguró que el nuevo esquema de quita de subsidios apunta a garantizar el beneficio “a quienes realmente lo necesitan” y cuestionó a urbanizadores que no realizaron obras de gas.