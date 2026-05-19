Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la Provincia

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, Lorena Henriques Sanches

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, cuestionó con dureza las últimas medidas adoptadas por el Gobierno provincial respecto al régimen de subsidios al gas envasado y reclamó una mayor intervención estatal en materia de infraestructura y servicios para distintos sectores de la ciudad.

La funcionaria sostuvo que el Municipio mantiene “un ritmo muy sostenido” en materia de soluciones habitacionales, aunque advirtió que la Provincia no está acompañando con las obras de infraestructura necesarias.

“El Municipio es quien determina el ordenamiento territorial y el crecimiento de la ciudad, mientras que la Provincia debe garantizar la infraestructura básica para los barrios que el Municipio define”, afirmó.

En ese contexto, Henriques Sanches criticó la modificación del esquema de subsidios al gas envasado impulsada por el Ejecutivo fueguino y aseguró que se trató de “una medida inconsulta, inhumana y con absoluto desconocimiento territorial”. “Ni siquiera conocen la cartografía de los barrios, no saben cuántos vecinos viven ni dónde comienzan y terminan las redes”, expresó.

La secretaria también manifestó preocupación por el impacto económico de la medida sobre las familias fueguinas en el actual contexto social y advirtió sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de la falta de acceso al gas. “Cuando una familia no puede acceder al gas para calefaccionarse, inevitablemente busca otras alternativas para no pasar frío. Y eso puede derivar en un mayor desmonte y en la tala de árboles para utilizar leña”, señaló.

Además, sostuvo que la falta de obras de infraestructura en nuevos loteos podría profundizar conflictos habitacionales en distintos sectores de la ciudad. “Si no llevan los servicios y además impiden nuevas soluciones habitacionales sin red de gas, lo único que están fomentando son las ocupaciones”, afirmó.

Henriques Sanches también apuntó directamente contra la gestión del gobernador Gustavo Melella y responsabilizó al Ejecutivo provincial por las posibles consecuencias sociales que puedan registrarse en los barrios altos de Ushuaia. “Hago responsable al gobernador de lo que pueda llegar a pasar de ahora en adelante en los barrios altos”, manifestó.

En otro tramo de sus declaraciones, la funcionaria recordó que en la urbanización General San Martín existen “más de 2.500 soluciones habitacionales” y aseguró que las obras de infraestructura fueron ejecutadas por la gestión del intendente Walter Vuoto pese a que —según indicó— no correspondían al Municipio.

Finalmente, reclamó una mayor gestión provincial orientada a infraestructura, salud, educación y servicios básicos, aunque aseguró que desde el área municipal “el diálogo siempre está abierto” para trabajar de manera conjunta.