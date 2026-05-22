Finalizó la investigación por hantavirus en Ushuaia y analizan muestras en Buenos Aires

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego confirmó la finalización del operativo de vigilancia epidemiológica y ambiental por hantavirus que se desarrolló durante cuatro días en Ushuaia junto a especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán, y ahora se esperan los resultados para saber si efectivamente el hantavirus está en la ciudad, como lo señalaron medios internacionales y agencias periodísticas del Mundo.

El trabajo incluyó la colocación de trampas para captura de roedores en distintos sectores considerados epidemiológicamente relevantes, entre ellos áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal.

Como resultado preliminar, las autoridades informaron que no se registraron capturas del ratón colilargo, especie considerada el principal reservorio del hantavirus en la región sur del país.

Según se detalló, en el sector del relleno sanitario municipal solamente se produjo la captura de un roedor urbano, especie que no está asociada a la transmisión del virus. De todas maneras, las muestras biológicas obtenidas fueron enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para los análisis correspondientes.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre especialistas del Malbrán, personal de la Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental de la Provincia, profesionales de la Secretaría de Ambiente, técnicos del Parque Nacional Tierra del Fuego y colaboradores del CADIC y la UNTDF.

La bióloga del Laboratorio de Hantavirus del Malbrán, Carla Bellomo, explicó que el operativo incluyó tareas de captura en campo y procesamiento de muestras bajo estrictas medidas de bioseguridad.

“Las muestras obtenidas serán trasladadas a Buenos Aires para determinar si los animales están o estuvieron infectados con hantavirus”, indicó.

Por su parte, el director General de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina, sostuvo que “no se encontró el ratón colilargo entre los ejemplares capturados”, aunque aclaró que los resultados definitivos dependerán de los estudios de laboratorio.

Además, remarcó que la población de colilargos “parecería no ser significativa” en los sectores analizados, considerando la cantidad de trampas colocadas y el nivel de capturas registrado durante el operativo.

La investigación concluyó con una instancia de capacitación técnica en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia, donde especialistas del Malbrán brindaron formación para incorporar herramientas de diagnóstico molecular de hantavirus en la provincia.

Con esta incorporación tecnológica, Tierra del Fuego podrá avanzar en análisis locales de hantavirus y reducir tiempos de respuesta ante eventuales casos sospechosos, fortaleciendo así el sistema provincial de vigilancia epidemiológica.