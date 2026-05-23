Zona Fría | CAME manifestó su preocupación por el impacto en las tarifas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, manifestó una fuerte preocupación ante las modificaciones propuestas al Régimen de Zona Fría, que según observan estos cambios amenazan con afectar de manera significativa el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La región patagónica, caracterizada por su clima extremo, depende en gran medida de la energía como servicio esencial durante gran parte del año. En vastas áreas del sur argentino, donde las temperaturas pueden descender considerablemente durante ocho a nueve meses al año, es casi imposible reducir el consumo energético en hogares, comercios e industrias.

CAME advierte que las reformas al régimen actual alteran el sistema compensatorio diseñado para mitigar las asimetrías estructurales de la región. Limitar el beneficio al valor del gas en boca de pozo implica que los usuarios asumirán costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían exceder la capacidad de pago de muchas familias patagónicas.

Proyecciones realizadas por organismos especializados, sugieren que se podrían observar aumentos significativos en las facturas tanto residenciales como comerciales. Esta situación no solo impactará en el consumo interno, sino que también tendrá repercusiones negativas en la actividad económica y el empleo en la región.

CAME aclaró que las pymes locales ya enfrentan un panorama complicado, marcado por la caída de ventas y el aumento de costos operativos. La presión tarifaria adicional podría agravar esta crisis económica, afectando la sostenibilidad laboral.

Además, CAME enfatiza que la Patagonia no busca privilegios, sino el reconocimiento de condiciones objetivas que justifican políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino debe ser analizado de manera distinta al de otras regiones del país.

Por último, diversas cámaras de comercio, incluida la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), han solicitado un diálogo institucional y federal para evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva. La defensa del Régimen de Zona Fría se presenta como una cuestión esencial para asegurar la calidad de vida de millones de argentinos en esta estratégica región.