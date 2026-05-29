Armadas de Argentina y Chile coordinaron ejercicios conjuntos y operaciones en el Canal Beagle y la Antártida

La Armada Argentina y la Armada de Chile llevaron adelante una reunión de trabajo en la Base Naval Ushuaia con el objetivo de coordinar futuras actividades operativas y ejercicios conjuntos previstos para este año en el sur del continente y aguas del Canal Beagle.

El encuentro estuvo encabezado por el comandante del Área Naval Austral, Guillermo Alberto Prada, quien recibió a su par de la Tercera Zona Naval chilena, Juan Soto Herrera.

La delegación chilena arribó el domingo al muelle militar “Augusto Lasserre” de la Base Naval Ushuaia a bordo de la lancha patrullera ARA “Baradero”, en el marco de una agenda de cooperación bilateral entre ambas fuerzas navales.

Durante la estadía, las autoridades participaron de los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo tanto en la Base Naval Ushuaia como en la Plaza Cívica de la ciudad, ceremonia encabezada por la viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi.

Posteriormente, se desarrolló una reunión técnica donde se abordaron distintas acciones operativas conjuntas previstas para los próximos meses.

Entre los principales temas analizados se destacó la coordinación del ejercicio combinado “Viekaren”, que se realizará en agosto en aguas del Canal Beagle.

Asimismo, ambas armadas avanzaron en la planificación de la próxima edición de la Patrulla Antártica Naval Combinada, operación conjunta destinada a brindar seguridad marítima y asistencia en aguas antárticas.

Según se informó, la Armada de Chile será la encargada de iniciar la primera etapa de la patrulla a partir del 15 de noviembre.

Finalizadas las actividades oficiales, la lancha patrullera ARA “Baradero” trasladó nuevamente a las autoridades chilenas para concretar su regreso hacia la ciudad de Punta Arenas.