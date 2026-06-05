Autopsias confirmaron que el guía de montaña y la turista uruguaya murieron por una caída de gran altura en el Glaciar Vinciguerra

Emiliano Feidas murió junto a una turista en el Glaciar Vinciguerra

La investigación por la muerte de Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira sumó este viernes un dato clave. Las autopsias practicadas a ambos cuerpos confirmaron que fallecieron como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave y politraumatismos severos provocados por una caída de gran magnitud en el sector del Glaciar Vinciguerra.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, bajo la órbita del juez Federico Vidal, mientras que la investigación es impulsada por el fiscal Nicolás Arias, quien busca reconstruir con precisión cómo se produjo el fatal accidente y descartar cualquier posible intervención de terceras personas.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la búsqueda se activó luego de que la madre de Emiliano Feida denunciara que su hijo había salido el lunes 1 de junio hacia el Glaciar Vinciguerra acompañado por una mujer y que no había regresado ni mantenido contacto.

A partir de esa denuncia, la Comisión de Auxilio desplegó un operativo de búsqueda en la zona montañosa. Durante la madrugada del martes, un equipo especializado logró localizar a ambas personas sin vida en un sector de difícil acceso del glaciar.

Los rescatistas constataron que los cuerpos se encontraban unidos mediante una cuerda y ubicados por debajo de un desnivel de aproximadamente 50 metros, presentando lesiones compatibles con una caída en terreno de montaña.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas periciales para determinar las circunstancias del hecho. Entre ellas se solicitaron informes de la División Policía Científica, relevamientos fotográficos, croquis del lugar y el informe criminalístico elaborado por la médica legista policial.

Los resultados forenses ratificaron la hipótesis inicial de un accidente de montaña, al establecer que tanto Feidas, de 33 años y reconocido guía de montaña de Ushuaia, como Abril Marino Pereira, de 25 años y oriunda de Uruguay, sufrieron lesiones letales producto de una caída compleja en una zona caracterizada por la presencia de hielo, nieve y fuertes pendientes.

La investigación judicial continúa abierta mientras se analizan las restantes pericias y elementos recolectados durante el operativo para reconstruir los momentos previos a la tragedia que conmocionó a la comunidad fueguina y al ámbito del montañismo.