Tierra del Fuego | Máxima precaución por bancos de niebla y lluvias en la Ruta 3

La Secretaría de Protección Civil de Tierra del Fuego alertó sobre la reducción de visibilidad en distintos tramos de las rutas provinciales debido a la presencia de bancos de niebla, por lo que recomendó a los conductores circular con extrema precaución.

Según la información elaborada en base a las condiciones actuales y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, durante las próximas horas podrían registrarse sectores con visibilidad reducida, especialmente en zonas de montaña y corredores de circulación interurbana.

Además, el organismo informó que durante la jornada del sábado 6 de junio se esperan precipitaciones en distintas localidades de la provincia. En Río Grande y Tolhuin se prevén lluvias durante el mediodía, mientras que en Ushuaia y en todo el tramo de montaña la mañana estará marcada por la presencia de bancos de niebla que podrían dificultar la circulación vehicular.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones tenderán a desmejorar después del mediodía en la zona sur de la provincia, donde se esperan precipitaciones débiles.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, utilizar luces bajas encendidas y evitar maniobras bruscas o adelantamientos en sectores con baja visibilidad.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia los vecinos pueden comunicarse de manera inmediata al 103 de Protección Civil o al 911.