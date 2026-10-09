Un ataque ruso contra una parada de colectivos en Ucrania dejó 30 muertos

Un ataque atribuido a Rusia contra una parada de colectivos en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania, dejó 30 muertos y provocó la suspensión del transporte público en la zona, según informaron las autoridades ucranianas.

La bomba guiada explotó durante la mañana del jueves junto a autobuses que transportaban pasajeros. El jefe de la administración militar de la ciudad, Oleksandr Honcharenko, denunció que el ataque estuvo dirigido contra la población civil y advirtió que las tareas de rescate se vieron dificultadas por posteriores ataques rusos con pequeños drones. “No cabe duda de que Rusia está atacando cínicamente a civiles”, afirmó el funcionario.

El ataque se produjo un día después de un bombardeo con misiles contra la ciudad de Pryluky, en el norte de Ucrania, que dejó 22 muertos, entre ellos cinco niños, y al menos 54 heridos.

Tras ese ataque, los equipos de emergencia continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros de un edificio residencial. Algunos habitantes cuyos departamentos sufrieron graves daños pasaron la noche en sus viviendas al no contar con otro lugar donde alojarse.

Los nuevos bombardeos se producen en el marco de una escalada de ataques aéreos de largo alcance, mientras las fuerzas rusas y ucranianas permanecen prácticamente estancadas en el frente, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala.

En las últimas semanas, Rusia intensificó sus ataques contra distintos puntos de Ucrania, en momentos en que el país se prepara para el invierno y enfrenta nuevas dificultades en su infraestructura energética.

Entre los objetivos alcanzados en los últimos ataques se encuentran instalaciones energéticas, industrias, ferrocarriles, oficinas de correo, centros comerciales, redes de telecomunicaciones, estaciones de servicio e instalaciones vinculadas con las exportaciones de cereales.