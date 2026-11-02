La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta al padrón provisorio para las elecciones de 2027

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este lunes la consulta al padrón provisorio de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en las que los argentinos elegirán presidente, vicepresidente y renovarán parte del Congreso.

La consulta se realiza de manera online a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar o en esta misma noticia.

Para acceder, los ciudadanos deben ingresar su número de DNI, seleccionar su género y elegir el distrito electoral correspondiente a su domicilio.

El objetivo de esta instancia, que estará disponible hasta el 30 de noviembre inclusive, es que cada elector verifique que sus datos estén correctamente inscriptos en el Registro Nacional de Electores y pueda iniciar los reclamos pertinentes en caso de detectar errores u omisiones.

“Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”, señaló la CNE en su comunicado oficial.

En esta primera etapa, el padrón provisorio no incluye el domicilio exacto ni el establecimiento donde se vota. Solo muestra el nombre, apellido, sección y circuito electoral de cada persona habilitada.

Si un ciudadano no figura en el padrón, aparece con datos erróneos o detecta que una persona que no corresponde está incluida, puede presentar un reclamo a través del Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, disponible en el mismo sitio web. El trámite es gratuito y permite hacer un seguimiento del estado de la presentación.

Las elecciones generales están previstas para el domingo 24 de octubre de 2027. La consulta al padrón provisorio es el primer paso del calendario electoral y, según la CNE, “la participación electoral comienza también con la información”.