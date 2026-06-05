VIDEO | Dron ucraniano golpea otro buque ruso cerca de Crimea

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania aseguraron haber atacado un patrullero ruso de clase Svetlyak en las inmediaciones de Crimea ocupada, en una nueva operación de largo alcance que vuelve a exponer la vulnerabilidad de activos militares rusos lejos de la línea de frente. Según las autoridades ucranianas, el ataque se produjo durante la noche del 4 de junio y fue acompañado por acciones simultáneas contra sistemas de defensa aérea, infraestructura ferroviaria y depósitos de combustible.

De acuerdo con la información difundida por el comandante ucraniano Robert Brovdi, conocido como "Magyar", el objetivo fue un patrullero del Proyecto 10410 Svetlyak ubicado cerca de la localidad de Yurkine, en Crimea. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por Rusia para la vigilancia de puertos, la protección de instalaciones estratégicas y tareas de defensa costera.

Las imágenes divulgadas por Ucrania muestran el momento en que un dron impacta contra la estructura del buque. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación independiente sobre el nivel de daños sufridos por la embarcación ni sobre el número de bajas que habría provocado el ataque. Las versiones que circulan en redes sociales sobre marineros fallecidos no han sido verificadas oficialmente