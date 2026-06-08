Claudia Fernández advirtió que las ventas acumulan 20 meses de caída y pidió frenar embargos a las pymes

La vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, aseguró que el sector pyme atraviesa una situación crítica y confirmó que las ventas minoristas acumulan ya 20 meses consecutivos de caída, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de liquidez y el aumento de las dificultades financieras para sostener la actividad.

Durante una entrevista brindada a Radio Universidad, Fernández analizó los últimos datos difundidos por CAME, que reflejan una baja interanual del 1,2% en mayo y una retracción acumulada del 3,1% en los primeros cinco meses del año. "Tenemos un escenario donde el consumo se reconfiguró completamente. Los hogares están concentrando sus gastos en productos de primera necesidad y los rubros vinculados a bienes no esenciales son los que más están sufriendo la caída", explicó.

La dirigente señaló que muchas empresas intentan sostener las ventas mediante promociones, herramientas financieras, liquidaciones y comercio electrónico, aunque advirtió que esas estrategias no alcanzan para revertir la tendencia general.

Fernández también puso el foco en la situación financiera de las pymes y reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional para aliviar la presión fiscal. "Estamos trabajando con documentos que presentamos al Ministerio de Economía y a legisladores nacionales porque hay muchísimas cuentas embargadas por ARCA en toda la Patagonia. No es que las empresas no quieran pagar, sino que ante la falta de liquidez priorizan salarios y gastos esenciales. Cuando una cuenta queda embargada, directamente no se puede trabajar", afirmó.

En ese sentido, CAME solicitó la suspensión de embargos durante al menos cuatro o cinco meses y la implementación de una moratoria que permita regularizar deudas, incluso aquellas que ya se encuentran judicializadas. "La única forma de normalizar la situación es generar herramientas que permitan a las pymes ponerse al día sin asfixiarlas aún más", sostuvo.

Respecto del panorama regional, Fernández aseguró que Santa Cruz atraviesa uno de los momentos más complejos del país debido al impacto de la crisis petrolera y recordó que esa provincia ya declaró la emergencia pyme y comercial. "Nosotros vemos comercios cerrados permanentemente. Santa Cruz está muy complicada y Tierra del Fuego tampoco escapa a esta realidad. La situación sigue siendo difícil para todo el sector", indicó.

Durante la entrevista también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que puede convertirse en una herramienta positiva para atraer inversiones y generar empleo, siempre que conviva con el régimen de promoción industrial fueguino.

"Lo importante es que lleguen inversiones y trabajo a la provincia. Nuestra ley industrial es una herramienta soberana que permitió el crecimiento de Tierra del Fuego durante décadas, pero también necesitamos generar nuevas oportunidades", expresó.

Finalmente, Fernández anunció la puesta en marcha de un programa de capacitación en eficiencia energética impulsado por la Cámara de Comercio de Ushuaia, CAME, Fundación Bariloche y la Unión Europea.

La iniciativa comenzará el próximo 29 de julio y estará destinada a 14 empresas fueguinas, que recibirán capacitación especializada sin costo durante cuatro meses. Según explicó, experiencias similares desarrolladas en otras provincias permitieron reducir hasta un 68% el consumo energético de las firmas participantes. "Es una herramienta concreta para ayudar a las empresas a reducir costos y mejorar su competitividad en un contexto económico muy complejo", concluyó.